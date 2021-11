Bonner Landgericht : 29-Jähriger schlägt Freund der Schwester

Bonn Landgericht verurteilt den Mann wegen Bedrohung, Nötigung und Drogendelikten zu zweieinhalb Jahren Haft. Ursprünglich war die Staatsanwaltschaft von Raub und gefährlicher Körperverletzung ausgegangen.

Die Staatsanwaltschaft war in ihrer Anklage noch davon ausgegangen, dass es sich bei dem Vorfall in der Nacht zum 1. April dieses Jahres um einen schweren Raubüberfall gehandelt habe. Stattdessen war die Aktion in der Bonner Rheinaue aber eine Art Strafaktion des Angeklagten gegen den Ex-Freund seiner Schwester. Nun ist der 29-jährige wegen Körperverletzung, Diebstahls und Nötigung verurteilt worden, seine mitangeklagte 26-jährige Freundin wurde hingegen freigesprochen.

Not der Schwester war offenbar groß

Die Not seiner „kleinen Schwester“ war offenbar tatsächlich groß, als sich die 18-Jährige mit einem Problem an ihren Bruder wandte: Sie habe einen neuen Freund, und der wolle immerzu Geld von ihr. Nach und nach – so skizzierte es der Verteidiger des Angeklagten, Marc Piel, in seinem Plädoyer zusammenfassend – habe das „sehr junge und völlig unerfahrene Mädchen“ dem neuen Liebhaber nicht nur ihr eigenes, sondern auch in der Familie unter Vorwänden zusammengeliehenes Geld gegeben. Alles in allem ging es um 3000 bis 4000 Euro. An dem jungen Mann, in den sich die Schwester des Angeklagten verliebt hatte, ließ der Anwalt kein gutes Haar: Er habe bei seinem Auftritt als Zeuge auf ihn gewirkt wie ein „Lover-Boy“.