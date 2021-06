Vandalismus in Tannenbusch : 29-Jähriger soll 13 Autoscheiben eingeschlagen haben

Vandalismus in Tannenbusch

Diebstahl aus einem Auto: In Tannenbusch hat ein Täter bei 13 Wagen die Scheiben eingeschlagen. Foto: dpa

Tannenbusch Eine Alarmanlage hat einen Dieb in einer Tiefgarage in Bonn-Tannenbusch verraten. Dort soll er zuvor die Windschutzscheiben von 13 Autos eingeschlagen haben.

13 eingeschlagene Windschutzscheiben hat die Polizei bei einem Einsatz in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Hermannstädter Straße in Bonn-Tannenbusch vorgefunden.