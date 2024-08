Was ist das Erfolgsgeheimnis? Neuer offener Bücherschrank in Kessenich eingeweiht

Zur Einweihung ist auch Trixy Royeck gekommen, Erfinderin der Bücherschränke. Der Entwurf der Designerin, die selbst viele Jahre in Kessenich gelebt hat, wurde 2002 in einem Ideenwettbewerb der Bürgerstiftung ausgezeichnet. 2003 wurde dann der erste Offene Bücherschrank Deutschlands auf der Poppelsdorfer Allee aufgestellt. „Diese Idee hat von der Poppelsdorfer Allee eine Erfolgsgeschichte geschrieben – bis weit über Bonn hinaus“, bemerkt Werner Ballhausen stolz. Das Besondere an den Schränken ist für ihn, dass sie nicht nur Leselust fördern und einfachen Zugang zu Literatur ermöglichen, sondern auch Orte für nachbarschaftliche Begegnung schaffen könnten. Dafür ist der Stiftung wichtig, dass sich vor Ort ehrenamtliche Paten wie Udo Bilke um die Schränke kümmern und zum Beispiel regelmäßig nachschauen, dass keine alten Zeitungen oder Müll in die Schränke gelegt werden.