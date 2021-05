Kostenpflichtiger Inhalt: Von der Bonner Polizei geblitzt : 30-Jähriger fährt mit Tempo 167 durch die 70er Zone

Solch eine Messanlage der Polizei kam auch an der B9 zum Einsatz. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Bonn Ein Raser war am Dienstag so schnell unterwegs, dass er trotz Bremsung noch an der Kontrollstation der Polizei vorbeifuhr. Der 30-Jährige war mit Tempo 167 auf der B9 unterwegs. Er hätte nicht schneller als 70 Stundenkilometer fahren dürfen.