Schlägerei an der Bonner Wilhelmstraße : 30-Jähriger soll Angreifer gekannt haben

Ein Mann wurde in der Wilhelmstraße zusammengeschlagen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Bei einer Schlägerei in der Wilhelmstraße in Bonn sollen mehrere Angreifer mit Baseballschlägern auf einen jungen Mann eingeprügelt haben. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige festgenommen.

Der 30-Jährige, der bei einem Angriff am Mittwoch in der Wilhelmstraße in der Bonner Innenstadt schwere Verletzungen erlitten hatte, war mit seinen Angreifern gut bekannt. Das bestätigte Polizeisprecher Michael Beyer dem GA auf Nachfrage.

Nach bisherigem Ermittlungsstand seien auch nur die zwei Männer an dem Angriff beteiligt gewesen, die die Polizei kurze Zeit später in einem Auto am Kaiser-Karl-Ring stellen konnte.

Gegen 12 Uhr sollen sie am Mittwochmittag nahe dem Landgericht Bonn den 30-Jährigen zusammengeschlagen haben. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden musste. Dort musste er zunächst stationär verbleiben. Lebensgefahr bestand laut Polizeisprecher Michael Beyer nicht.