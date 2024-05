Neue Ausgabe der Bonner Geschichtsblätter 300 Jahre alte, handgemalte Karte von Bonn entdeckt

Dass aktuelle Debatten auch Historiker zu Forschungen motivieren, beweist auch die umfassende Recherche zu General Lothar von Trotha. Die Aufarbeitung der Kolonialverbrechen bringt in diesem Fall Einblicke hinter die Fassade des bis 1918 hochangesehenen Generals. Dass erst in den 1980ern aufkommende Interesse an einer Aufarbeitung des Kolonialismus hat nun umfassende Erkenntnisse zur Person Trothas ermöglicht. „Es ist überfällig und ganz wichtig, dass dessen Untaten im heutigen Namibia sicher zurecht als erster Völkermord zu bezeichnen sind“, sagt Schloßmacher.