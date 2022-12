Neue CD im Handel : 300 Kinder singen auf Bönnsch

Joe Tillmann mit seinen Bönnschen Pänz. Foto: Niklas Schröder

Bonn Gemeinsam mit dem Bonner Jugendchor haben Schüler Lieder wie „Äppel, Nöss un Marzipan“ eingesungen. Chorleiter Joe Tillmann ist seit Jahren mit seinen Pänz bei Auftritten unterwegs, um den Dialekt unters Volk zu bringen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niklas Schröder

„Äppel, Nöss un Marzipan“ singen die Bönnschen Pänz im Haus des Karnevals aus vollem Munde. Das Weihnachtslied ist eines von elf Musikstücken, die der Jugendchor mit Unterstützung von rund 300 Kindern aus verschiedenen Bonner Schulen eingesungen hat. Im Rahmen eines Bönnsch-Unterrichts haben sich die Schüler mit dem Dialekt auseinandergesetzt.

„In den vergangenen Jahrzehnten ist das Bönnsche immer mehr aus dem Sprachgebrauch verschwunden, weil es im Alltag immer weniger gesprochen wird. Das ist sehr schade, denn Dialekte gehören zur regionalen Kultur“, findet Joe Tillman. So käme es nur noch selten vor, dass Kinder zu Hause noch regelmäßig Dialekt sprechen, beobachtet der Chorleiter. Seit 2015 ist Tillmann mit seinen Pänz das ganze Jahr zu Auftritten unterwegs. Die besonderen Highlights sind das „loss mer singe“ Konzert im Zelt auf dem Münsterplatz und das Kinder-Karnevalskonzert mit dem Beethoven-Orchester, das traditionell am Karnevalssonntag um 11 Uhr in der Oper stattfindet.

„Heimat ist für viele nicht greifbar“

„Mit dem aktuellen CD-Projekt wollen wir den Kindern die Bönnsche Sprache wieder näherbringen. Seit 15 Jahren gehen wir deshalb in die Bonner Schulen und unterrichten den Dialekt“, sagt Tillmann. Viele Kinder fühlten sich der Region und dem Rheinischen sehr verbunden. „Aber für viele ist das Wort Heimat nicht so richtig greifbar. An der Stelle setzen wir an und bringen den Kindern das bei, was nicht auf dem Lehrplan der Schulen steht.“ Denn die regionale Sprache dient immer auch der Identifikation mit der Stadt, aus der man kommt, findet der 58-jährige Musiker.

Vom Schlager über einen Countrysong bis zur Rockballade und Weihnachtsliedern: Die CD richtet sich hauptsächlich an Grundschulkinder und ihre Familien. „Wir wünschen uns aber, dass die ganze Familie ans Singen kommt“, sagt Tillmann. Die Songs handeln zum Großteil über Bonn als Heimatstadt. Es geht um Abenteuer beim Camping (ein alter Schlager aus den 50er Jahren von Karl Berbuer), eine Bauernhochzeit (Bläck Fööss), Rollbrett (Bläck Fööss) eine Rock’n’Roll Nummer, Hee in Bonn, eine Liebeserklärung an Bonn (Kribbelköpp) und mit Äppel, Nöss un Marzipan ist auch ein Weihnachtslied dabei.

300 Kinder beteiligt

Zunächst nahm Tillmann mit einigen Bönnschen Pänz sogenannte Masterlines auf, mit denen die verschiedenen Schulklassen üben konnten. Im Mai wurden anschließend die Lieder in drei intensiven Aufnahmetagen mit dem Jugendchor und den Schülern der GGS Oberdollendorf, der Bernhardschule, der Janosch Grundschule, der Beethovenschule, der Laurentiusschule, der Ludwig-Richter-Schule und der GGS Peter Klein aufgenommen. Insgesamt sind rund 300 Kinder auf der CD zu hören. „Dass alles so geklappt hat, ist natürlich auch das Verdienst der Lehrerinnen und Lehrer, denen ich an dieser Stelle herzlich für ihr Engagement und die gute Vorbereitung danke, sagt Tillmann.