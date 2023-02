Kundgebung auf dem Marktplatz in Bonn : 300 Menschen protestieren gegen Krieg in der Ukraine

Bonn Rund 300 Menschen haben sich am Freitagabend auf dem Marktplatz in Bonn zum ersten Jahrestag des russischen Angriffskrieges mit der Ukraine solidarisiert. Einige Teilnehmer nehmen lange Anfahrt zur Kundgebung auf sich.

Hartwig Bögeholz erinnert sich noch ganz genau daran, als er vor einem Jahr die Meldung vom Beginn des Ukraine-Krieges hörte: „Ich bin nachts aufgewacht und habe gehört, dass die ersten Bomben gefallen sind“, erinnert er sich. Am ersten Jahrestag des russischen Angriffskrieges steht der Soziologe aus Bad Honnef auf dem Marktplatz in Bonn und trägt ein Schild mit der Forderung „Putin Down“. Rund 300 Personen sind am Donnerstagabend zu der Solidaritätskundgebung gekommen, darunter auch eine sehr große Zahl an Ukrainern, die aus ihrer Heimat nach Deutschland geflüchtet sind.