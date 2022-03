Protest in Bonn : 3000 demonstrieren für Klimagerechtigkeit und Frieden

Die Fridays sind bei ihrem Protestmarsch auch am Stadthaus entlanggekommen. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Fridays for Future und andere Gruppen ziehen am Freitag durch die Innenstadt. Sie verknüpfen ihren Ruf nach Einhalten des 1,5-Grad-Ziels mit einem Friedensappell.



„What do we want? Peace and Justice“ („Was wollen wir? Frieden und Gerechtigkeit!“): Der Schlachtruf war am Freitagmittag immer wieder laut und deutlich zu hören, als die Klimaaktivisten von Fridays for Future durch die Bonner Innenstadt zogen. Nach Angaben der Bonner Ortsgruppe von Fridays for Future waren etwa 3000 Personen auf den Straßen unterwegs. Viele hielten große Banner und Plakate hoch, auf denen Forderungen wie „Kein Grad weiter“ und „Wir bleiben bis ihr handelt“ zu lesen waren.

Klimagerechtigkeit und der Krieg

Neben der Forderung nach Klimagerechtigkeit stand auch der Krieg in der Ukraine im Fokus der Kundgebung. Die Protestanten legten während der Kundgebung auf der Hofgartenwiese eine Schweigeminute für die Kriegsopfer ein, sammelten Spenden für gemeinnützige Organisationen, die sich für die Leidtragenden des Krieges einsetzen und zeigten in Reden auf, wie sehr der Klimawandel und der Ukraine-Krieg miteinander verflochten sind. „Uns ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen gegen den Krieg in der Ukraine, für Frieden und für den Klimaschutz“, sagte Calun Feikes, die zusammen mit ihren beiden Freundinnen Lara Hamdoum und Victoria Janik zu der Demo gekommen war. „Wir fordern, dass die Politik das Thema Klimaschutz ernst nimmt“, sagten die 16-jährigen Mädchen, die bereits seit der siebten Klasse zu den Veranstaltungen von „Fridays for Future“ kommen.

Beim zehnten globalen Klimastreik waren Klimagerechtigkeit und Frieden gleichermaßen Thema. Bei der Kundgebung auf der Hofgartenwiese hatten einige Redner auf die Verbindung von Ukraine-Krieg und Klimaveränderungen hingewiesen und die Unabhängigkeit von russischem Gas und Öl gefordert, die durch einen schnellen Ausstieg aus fossilen Energien und einem schnellen Ausbau von regenerativen Energien ermöglicht werden soll.

Forderung nach autofreier Innenstadt

„People, not Profit – Klimagerechtigkeit statt Kapitalismus“ lautete entsprechend das Motto dieses Klimastreiks. Teilnehmer Simon Looft hatte ein großes Schild mit der Aufschrift „1,5 Grad“ mitgebracht und erinnerte damit an das 2015 auf der Pariser Klimakonferenz beschlossene Ziel, die globale Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. „Wenn wir so weitermachen wie bisher, erreichen wir dieses Ziel nicht“, mahnte der 16-jährige Schüler.

Dafür müsse man schnell handeln, Kohlekraftwerke abschalten und die CO 2 -Steuer erhöhen. Neben dem Kohlestopp forderten die Aktivisten, die am Freitag auch Unterstützung von den „Parents for Future“, „Extinction Rebellion“ und „Frauen*Streik“ erhielten, den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und eine autofreie Innenstadt.