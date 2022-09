Neuer Klima-Preis ausgelobt : 3000 Euro für das beste Bonner Klimaschutz-Projekt

Oberbürgermeisterin Katja Dörner (von links) sowie Marion Wilde und Monika Hallstein vom Programmbüro klimaneutrales Bonn stellen den Klima-Preis 2022 vor. Insgesamt werden 5000 Euro Preisgeld ausgelobt. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Bis zu 3000 Euro können Bonner beim Klima-Preis gewinnen, den die Stadt nun ausgelobt hat. Es geht darum, Bonn bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu machen.

Die Stadt Bonn bekommt einen eigenen Klima-Preis: Insgesamt 5000 Euro werden für Projekte von Vereinen, Unternehmen oder auch Privatleuten ausgelobt, durch die der Klimawandel aufgehalten werden kann. Der Wettbewerb ist Teil des Klimaplans 2035, in dem es neben Maßnahmen wie Sanierungen auch darum geht, die Bürger für den Klimaschutz zu motivieren. „Viele Bonnerinnen und Bonner sind in ihrer Freizeit oder auch beruflich für den Klimaschutz aktiv. Sie tragen damit bereits jetzt ein Stück zum Ziel der Klimaneutralität bei“, sagt Oberbürgermeisterin Katja Dörner, die auch Schirmherrin ist. Dieses Engagement wolle man würdigen und Projekte sichtbar machen, um so andere zu inspirieren.

Die Idee zum Wettbewerb gab es schon 2019, als sich verschiedene Stellen in der Verwaltung Gedanken darüber machten, wie man den CO 2 -Austausch in der Stadt reduzieren könnte. Man habe sich bewusst dafür entschieden, keine Ideen zu fördern, sondern nur bestehende oder abgeschlossene Klima-Projekte zu unterstützen. „Es geht uns ums Machen“, sagt Marion Wilde vom Programmbüro klimaneutrales Bonn, das bei der Stadtverwaltung angesiedelt ist und den Klimaplan begleitet. Wichtig sei zudem, dass der Beitrag als Gruppenleistung, also von mindestens zwei Personen aus zwei verschiedenen Haushalten, innerhalb Bonns geleistet wird. Dafür sind die möglichen Themen breit gestreut: Projekte aus den Bereichen Mobilität, Energie, Konsum, Ernährung oder Landwirtschaft sind möglich. „Es können sowohl technische als auch Bildungs-, Kultur- oder Kommunikations-Projekte eingereicht werden“, so Wilde. Geplant sei, den Klima-Preis jährlich auszurufen. Am Konzept solle sich nichts ändern, allerdings sei denkbar, verschiedene Kategorien einzuführen.

Klima-Preis 3000 Euro für den ersten Platz Mit ihren Projekten bewerben können sich Menschen, die in Bonn leben, sowie Bonner Vereine und Initiativen, Unternehmen, Kulturschaffende, Studierende, Schüler, Schulen oder Kita-Gruppen. 3000 Euro gibt es für den ersten, 1500 Euro für den zweiten und 500 Euro für den dritten Platz. Die Bewerbungsfrist endet am 30. November, die Preisverleihung findet voraussichtlich am 1. März 2023 im Alten Rathaus statt. Alle Informationen zur Teilnahme gibt es auf www.bonn.de/klima-preis.

Jury bewertet Wirkung und Originalität

Wer die ersten drei Plätze belegt, entscheidet eine Jury aus Vertretern der Uni, aus Studierenden- und Umweltgruppen, den Medien sowie der Bürgerschaft, Wirtschaft und Stadtverwaltung. Wilde betont, dass es dabei nicht auf eine besonders aufwendige oder kostspielige Präsentation ankomme, sondern Wirkung und Originalität bewertet würden. Die Preisgelder stammen aus dem städtischen Haushalt.

Der Wettbewerb ist Teil des Klimaplans 2035, in dem die Stadtverwaltung derzeit festschreibt, wie sie in den nächsten 13 Jahren klimaneutral werden will. Obwohl das Ziel als ambitioniert gilt – der Bund hat sich 2045 als Zeitpunkt gesetzt – glaubt Dörner, dass es erreichbar ist und erreicht werden muss. „Mich treibt der Rheinpegel“, sagt sie und weist auf die Veränderungen des Klimas hin, die, wie bei den Fluten an der Ahr, auch in der Region zu spüren seien.

Klimaplan soll Ende des Jahres in den Rat

Der Klimaplan besteht aus zwei Teilen: Der erste ist eine Gesamt-Strategie, die das CO 2 -Restbudget, rund 16 Millionen Tonnen, und den Zielpfad, die Einsparpotenziale und mögliche Maßnahmen aufzeigt. Aktuell stößt die Stadt jährlich zwei Millionen Tonnen CO 2 aus. Der zweite Teil ist ein Arbeitsprogramm für die Kernverwaltung für die kommenden drei Jahre, das die konkreten Aufgaben enthält.