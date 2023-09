Sommerfestival in der Bonner Rheinaue 30.000 feiern Karneval bei Jeck im Sunnesching

„Wer bei diesem Wetter jetzt noch Skepsis hat, dem ist nicht mehr zu helfen“, sagte Michael Busemann, der als Pressesprecher der Veranstalter fungierte. Am Vortag sah es anders aus. Dauerregen verwandelte den Rasen in ein Matschfeld. Viel Sand wurde aufgeschüttet. Die Veranstalter waren gut vorbereitet. Auch in puncto Lärmschutz: „Die Veranstaltungsfirma hält sich in enger Absprache mit der Stadt Bonn an die genehmigten Messwerte und lässt dies auch während der Veranstaltung durchgehend von einem unabhängigen Schallschutzgutachter anhand im Vorhinein festgelegter Messpunkte überprüfen“, erläuterte Busemann.