Amtsgericht Bonn: Video aus Bodycams als Beweismittel : 31-Jähriger angeklagt: Wüste Beschimpfungen per Notruf

5.Mai 2012 - Salafisten greifen Polizei an : Was aus den Beteiligten der Straßenschlacht in Lannesdorf wurde Bei einer Straßenschlacht am 5.Mai 2012 greifen Salafisten in Lannesdorf die Polizei mit Steinen und Messern an. Einige der Beteiligten sind inzwischen tot, andere weiterhin in der Szene aktiv.