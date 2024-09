Zero Hunger Run der Welthungerhilfe 3500 Menschen laufen in Bonn gegen den Hunger

Welthungerhilfe

Wer auf der Homepage www.welthungerhilfe.de auf „Projekte“ klickt, erhält 63 Treffer. Aktuell wird die Überlebenshilfe in Gaza ausgeweitet. Im Jemen wird die Trinkwasserversorgung für Geflüchtete verbessert, in Ost-Indien werden Frauen in ländlichen Regionen unterstützt, staatliche Fördergelder zu beantragen, in Südost-Liberia hilft die Organisation beim Wiederaufbau des Gesundheitssystems. Es geht um Hilfe beim Neustart nach der Flut in Pakistan, um nachhaltige und effiziente Landwirtschaft im Südosten der Türkei, um Ausbildung junger Leute in Burundi, um schwimmendes Gemüse in Bangladesh und vieles mehr. Spenden werden immer gebraucht. Man kann regelmäßig spenden ob für einzelne Projekte, als Unternehmen oder durch Veranstaltungen wie den Zero Hunger Run. Helfen kann man auch mit Stiftungen und Fonds, und man kann auch über den Tod hinaus nachhaltig den Kampf gegen den Hunger unterstützen, indem man die Deutsche Welthungerhilfe im Testament bedenkt. kpo