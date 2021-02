Betretungsverbot für Beueler Seniorenheim : 38 Corona-Infizierte im Haus Theresienau gemeldet

Bonn Die Ausbrüche in zwei Seniorenheimen treiben den Bonner Inzidenzwert nach oben. Auch die Zahl der Infektionen mit Virus-Mutationen steigt. In den vergangenen Tagen sind zwei vergleichsweise junge Männer im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Den zweiten Ausbruch meldet das Presseamt im ebenfalls evangelischen Haus Rosental in Bonn. Dort scheinen weitere sieben Personen infiziert zu sein. In beiden Einrichtungen zeigen die Betroffenen laut Stadt bislang milde Krankheitsverläufe. Vermutlich hätten sie sich zwischen erster und zweiter Corona-Impfung angesteckt. Es seien keine Virusmutationen festgestellt worden. 28 der Fälle seien innerhalb eines Tages in die Statistik eingeflossen, was den Anstieg des Inzidenzwerts auf 65,2 am Freitag erkläre. In drei anderen Seniorenheimen, in denen es zuvor Ausbrüche gegeben hatte, sind den Angaben zufolge sämtliche Quarantänemaßnahmen aufgehoben. Das betrifft das Herz-Jesu-Kloster, das Haus Elisabeth und das Hubert-Peter-Haus.