Landgericht in Bonn : 38-Jähriger muss für mehrere Jahre hinter Gitter

Bonn Das Landgericht hat einen 38-Jährigen verurteilt, weil er sich vor zwei Minderjährigen entblößt und eine weitere Jugendliche vergewaltigt hat.

Gleich drei Minderjährige wurden an einem Sommertag im vergangenen Jahr Opfer des Mannes: Bereits am frühen Morgen des 21. Juni 2019 gegen sechs Uhr hatte sich der drogensüchtige Täter gemeinsam mit einem Freund in den Toilettenräumen eines Schnellrestaurants in der Bonner Poststraße vor einem zwölf- und einem 13-jährigen Mädchen entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Täter und Opfer kannten einander von der Drogenszene am Hofgarten. Die Mädchen seien allerdings auch nicht ganz ohne Probleme gewesen, so der Vorsitzende Richter Wolfgang Schmitz-Justen: Außerdem hätten sie es zweifelsohne erfolgreich darauf abgesehen deutlich älter zu wirken. Daher habe man die Aussage des Verurteilten, er habe das wahre Alter der beiden nicht gekannt, auch durchaus glaubwürdig gewesen sei. Dennoch sei die Tat an sich auch unabhängig vom Alter der Opfer verabscheuungswürdig, nur könne man sie nicht, wie von der Anklage beantragt, als sexuellen Missbrauch von Kindern, sondern nur als Exhibitionismus werten.