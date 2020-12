Bonner Landgericht : 38-Jähriger soll Jugendliche vergewaltigt haben

Bonn Ein 38-Jähriger soll zwei zwölfjährige Mädchen sexuell missbraucht und eine weitere Minderjährige vergewaltigt haben. Jetzt steht er vor dem Bonner Landgericht.

Ein 38-Jähriger steht wegen Vorwürfen wie sexuellem Missbrauch von Kindern, Beleidigung, Vergewaltigung, Körperverletzung und versuchter Nötigung vor dem Bonner Landgericht. Gleich drei Minderjährige soll der Mann an einem Sommertag im vergangenen Jahr sexuell missbraucht beziehungsweise vergewaltigt haben. Das ging am Donnerstag aus der Anklageschrift hervor. Am frühen Morgen gegen sechs Uhr, so nimmt es die Staatsanwaltschaft an, hatte der Mann in einem Schnellrestaurant in der Poststraße zwei zwölfjährigen Mädchen unvermittelt an das Gesäß gefasst, bevor er ihnen mit einem Kumpel auf die Damentoilette folgte.