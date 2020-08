Mordkommission ermittelt : 40-Jähriger bei Streit in Bonn schwer mit Stichwaffe verletzt

Nach einer Schlägerei in der Bonner Innenstadt ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft (Symbolbild). Foto: Carsten Rehder/Symbolbild

Bonn Bei einer Schlägerei unter mehreren Personen ist in der Nacht zu Sonntag ein 40-jähriger Mann in Der Bonner Innenstadt schwer verletzt worden. Aufgrund der Gesamtumstände hat eine Mordkommission der Bonner Polizei noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen.



Von Jill Mylonas

Schwer verletzt wurde ein 40-Jähriger in der Nacht zu Sonntag bei einer Schlägerei in Bonn. Wie die Polizei mitteilt, ist gegen 3.15 Uhr zwischen mehreren Personen auf der Rheingasse ein Streit ausgebrochen. Die Auseinandersetzung habe sich auf die Straße Am Boeselagerhof verlagert.

Dort kam es schließlich zu einer Schlägerei. Dabei hat der 40-jährige Mann schwere Stichverletzungen erlitten. Die alarmierten Polizisten nahmen den mutmaßlichen Haupttäter im Alter von 29 Jahren und zwei weitere 23 Jahre alte Männer noch in Tatortnähe vorläufig fest. Sie hatten versucht, in einem Auto davonzufahren. Zur Spurensicherung stellten die Beamten das Fahrzeug sicher.

Der verletzte Mann kam zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte befindet er sich nicht in Lebensgefahr. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf des Tatgeschehens dauern an.