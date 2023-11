Aufzug am Hofgarten in Bonn 400 Menschen demonstrieren gegen Krieg in Gaza

Rund 400 Menschen haben am Freitag unter dem Titel „Stoppt den Krieg gegen Gaza!“ in der Bonner Innenstadt demonstriert. Angemeldet wurde die Kundgebung im Hofgarten von der Palästinensischen Gemeinde, die zuletzt immer wieder Demonstrationen in Bonn veranstaltet hatte. Am Freitag ging es vom Hofgarten weiter über den Kaiserplatz, die Maxstraße und die Stockenstraße zurück zur Hofgartenwiese. Die Polizei begleitete den Aufzug.