Bonnorange beteiligt sich an Kippen-Wochen 400.000 Zigarettenstummel auf den Straßen der Stadt

Es roch streng am „Kippen-Wochen“-Infostand von Bonnorange auf dem Münsterplatz, nachdem die Kippensammler zum ersten Mal dort ihre Zigarettenstummel in das dafür vorgesehene Silo gekippt hatten. Gut und gern 20.000 abgebrannte Glimmstengel hatten sie aufgesammelt, und das nur in einem kleinen Bereich der Bonner Südstadt – und weil die Helfer der ORS Deutschland GmbH, die die Erstaufnahmestation für Geflüchtete in der Reuterstraße leitet, den ganzen Freitag lang unterwegs gewesen waren, war das transparente Silo am Ende ziemlich voll. Der oberste Strich markierte 400.000 Kippen. So viele, sagte Mustapha Cadi von Bonnorange, würden täglich in Bonn auf die Straße geschnippt.