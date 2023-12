Vorfall in Bad Godesberg 42-Jährige soll 31-Jährige mit scharfer Pistole bedroht haben

Auf GA-Anfrage bestätigte der Bonner Polizeisprecher Simon Rott am Dienstag einen Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Dietrichstraße am Samstagabend um 21.36 Uhr. Laut Rott bedrohte eine 42-jährige Frau bei einem Streit eine 31-Jährige in deren Wohnung mit einer Schusswaffe. Der 31-Jährigen sei es allerdings gelungen, aus der Wohnung zu fliehen.