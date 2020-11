Fund in Bonner Geisterhaus : 45-Jähriger nach Streit um eine Leiche vor Gericht

Bonn Ein Obdachloser steht demnächst vor dem Bonner Amtsgericht. Er soll mit seinem Kumpel verhindert haben, dass ein Bestattungsunternehmen die Leiche seines Freundes abtransportiert.

Die ehemalige Studentenkneipe „Furios“ in der Oberen Wilhelmstraße ist in Beuel bereits seit einigen Jahren als „Geisterhaus“ bekannt. Immer wieder treffen sich dort Wohnungslose, um zu reden, zu trinken und wohl auch, um dort zu übernachten. Als ein 45-Jähriger und ein 49-Jähriger sich am 15. Mai vergangenen Jahres dort mit einem Freund treffen wollten, stutzten sie allerdings beim Betreten des ersten Stockwerks. Der Mann lag nämlich völlig regungslos auf seiner Pritsche und alle Versuche, ihn zu wecken, blieben erfolglos. Ihr Kumpel war verstorben.

Streit mit Bestattern

Vor den Polizisten erschienen laut Anklage nämlich zunächst zwei Mitarbeiter eines Beerdigungsinstituts in zivil und so nahm das Unheil seinen Lauf: Mit Todesdrohungen sollen die beiden Freunde versucht haben, mindestens einen der beiden Bestatter davon abzuhalten, seine Arbeit zu tun. Zunächst hatte dieser wohl noch mit Hilfe seines Kollegen den Toten in einem Leichensack verstaut. Weil der einfachste Transportweg wohl durch ein Fenster in den Garten führte, versuchten die beiden Bestatter die Leiche durch die Fensteröffnung zu hieven. Der Attackierte soll sich noch in dem Zimmer befunden haben, während sein Kollege den Toten unten in Empfang nehmen wollte. Die Leiche gehöre ihnen, sie müsse hierbleiben soll das Duo den Mann beschieden haben. Es folgte eine regelrechte Randale, in deren Verlauf die beiden Obdachlosen ihr Opfer mehrfach gegen das Knie getreten und mit Fäusten auf den Mann eingeschlagen haben sollen.