Aktion gegen weggeworfene Zigarettenkippen 480.000 Zigarettenstummel landen jeden Tag in der Bonner Umwelt

Weil besonders viele in den Fußgängerzonen und an den Haltestellen geraucht werden, hat Bonnorange dort gezielt Papierkörbe aufgestellt. Hört man sich dazu die Zahlen an, scheint dies auch angebracht. „Die Weltgesundheitsorganisation hat in einer Studie niedergeschrieben, dass weltweit etwa zwei Drittel der gerauchten Zigaretten in der Umwelt landen. Das wären in Bonn 480.000 Zigaretten pro Tag, die achtlos weggeschmissen werden“, rechnet Lefèvre vor.