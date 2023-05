Hohe Nachfrage und technische Probleme Das sagen die Bonnerinnen und Bonner zum 49-Euro-Ticket

Bonn · Am Montag ist das Deutschland-Ticket bundesweit an den Start gegangen. Auch in Bonn war die Nachfrage groß. Was sagen die Bonnerinnen und Bonner zu dem neuen Ticket?

02.05.2023, 09:44 Uhr

Foto: Martin Wein

Von Abir Kassis

Es ist endlich so weit: Seit Montag ist das dauerhafte Nachfolgemodell des 9-Euro-Tickets verfügbar. Das neue Deutschland-Ticket verspricht für 49 Euro im Monat bundesweit freie Fahrt im Nah- und Regionalverkehr.