Bonner Arbeitskreis Demenz und die Alzheimer-Gesellschaft verteilen Tablets : 50 Tablets helfen Demenzerkrankten

Bonn 50 Tablets verteilen der Bonner Arbeitskreis Demenz und die Alzheimer-Gesellschaft Bonn/Rhein-Sieg an Bonner Kranken- und Senioreneinrichtungen. Die Geräte sollen helfen, die geistigen Fähigkeiten zu schulen.

„Im Moment sind das noch böhmische Dörfer für mich“, sagt der 92-jährige Helmut Jachmich. Geriatrie-Professor und Neurologe Andreas Jacobs erklärt ihm das Programm auf dem Tablet. Es soll die geistigen Fähigkeiten aktivieren. Konditormeister Jachmich, früher Inhaber des Cafés Kleimann an der Rheingasse, ist einer der 133 Bewohner des Seniorenzentrums Haus Rosental. Sie freuen sich über zunächst zwei von 50 Tablets, die ihnen bereitgestellt werden. Sie kommen vom Bonner Arbeitskreis Demenz in Gemeinschaft mit der Alzheimer-Gesellschaft Bonn/Rhein-Sieg. Seit Dienstag verteilen sie die Tablets an bis zu 20 Bonner Einrichtungen.