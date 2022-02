Keine Beweise für Totschlag : 57-jährige Bonnerin nach Tod der Mutter freigesprochen

Bonn Eine 57-jährige Bonnerin ist vor Gericht freigesprochen worden. Zunächst hatte der Verdacht bestanden, sie habe ihre pflegebedürftige Mutter erstickt. Ein Gutachten der Rechtsmedizin brachte schließlich Klarheit.

Eine 57-jährige Bonnerin ist am Donnerstagmittag vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen worden. Die Richter des Schwurgerichts sahen keine Beweise dafür, dass die Frau ihre pflegebedürftige und bettlägerige 81-jährige Mutter erstickt hat. Der Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen bestätigte sich hingegen: Die Frau hatte von Anfang an unumwunden eingeräumt, ihre Mutter einige Male mit der flachen Hand geschlagen zu haben. Und so verurteilte das Gericht sie für diese Taten zu einer einjährigen Bewährungsstrafe.

Der Fall habe zwei Komponenten, sagte der Vorsitzende Richter Klaus Reinhoff bei der Urteilsbegründung. Man habe durchaus ein gewisses Verständnis dafür, dass jemand, der seine Angehörigen pflegt, angesichts des Stresses auch einmal die Nerven verlieren könne. Das dürfe aber nicht dazu führen, dass die Hilfe in ihr Gegenteil umschlage und zu Übergriffen wie den eingeräumten Schlägen führe. Ihre Mutter sei immer eine durchsetzungsstarke Frau gewesen, berichtete die Angeklagte. Und das habe es zunehmend schwierig gemacht, sie zu pflegen. So habe eine Gemengelage aus Sorge, Angst, Wut, Panik und Müdigkeit schließlich dazu geführt, dass sie ihre Mutter am Wochenende zum 3. Oktober vergangenen Jahres „robust“ behandelt habe. Bereits am Vortag ihres Todes habe die Bettlägerige die Nahrung verweigert. Das habe sie wütend gemacht und so habe sie ihrer Mutter die Nase zugehalten und versucht, ihr Essen in den Mund zu stopfen. Später sei es dann auch zu Schlägen mit der flachen Hand gekommen.