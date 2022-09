Prozess am Bonner Landgericht : 57-Jährige kaufte Spülmaschine auf Namen verstorbener Nachbarin

Bonn/Nümbrecht Weil sie eine Spülmaschine auf den Namen der verstorbenen Nachbarin bestellte, stand eine 57-Jährige vor Gericht. Bei der Neuverhandlung kamen nun erstmals die gesamten Lebensumstände der Angeklagten ans Licht.

Zeitlich parallel zur Trennung von ihrem Mann bekam sie eine Krebsdiagnose. Nach erfolgreicher Chemotherapie konnte sie allerdings nicht mehr in ihrem erlernten Job arbeiten und musste ihren Lebensunterhalt von einer geringen Erwerbsminderungsrente bestreiten. Für die kleine Wohnung in einem heruntergekommenen Fachwerkhaus in einem Ortsteil von Nümbrecht ging der größte Teil des Geldes drauf. Mittlerweile litt die Frau auch unter schweren Depressionen.

Im aktuellen Fall orderte sie den Markengeschirrspüler auf den Namen einer älteren Dame, die sie bis zu deren Tod, ein halbes Jahr vor der Bestellung, in einem Nachbarhaus gepflegt hatte. Weil der Lieferant kein Geld sah, stellte er Nachforschungen an und kam so über die Tochter der Verstorbenen schnell an die wahre Bestellerin heran. Bei einer Durchsuchung fanden die Ermittler dann auch sofort das Gerät, das die 57-Jährige in ihre Küche eingebaut hatte. In der ersten Instanz vor dem Amtsgericht Waldbröl war die Staatsanwaltschaft noch in Berufung gegangen, weil sie angesichts der Vorstrafen eine erneute Bewährungsstrafe als zu milde ansah. Eine Einschätzung, die der Bonner Berufungsrichter dann teilte. Weil die Angeklagte sich aber keinen Anwalt leisten konnte und es ihr offenbar nicht klar war, dass ihr ein Pflichtverteidiger zustand, hob das Oberlandesgericht die Entscheidung der Berufungskammer wieder auf.