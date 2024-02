Fahndung nach Unbekanntem Fußgängerin nach Unfall mit E-Bike-Fahrer verletzt

Am Rande des Endenicher Karnevalsumzugs ist eine 60-jährige Frau gegen 13 Uhr am Sonntag von einem vorbeifahrenden E-Bike-Fahrer touchiert worden. Die Frau befand sich mit weiteren Besuchern des Karnevalsumzuges am Straßenrand der Endenicher Straße, so die Polizei. Sie stürzte zu Boden, verletzte sich und musste ins Krankenhaus gebracht werden.