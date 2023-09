In einer Minute nach Neapel „60 seconds to napolie“ eröffnet in Bonn

Bonn · Mit „60 seconds to napolie“ öffnet an diesem Freitag eine neue Pizzeria im ehemaligen Residence-Hotel. An der Stelle gab es vor 50 Jahren schon mal Pizza und Pasta.

21.09.2023, 14:00 Uhr

Vor der neuen Pizzeria am Kaiserplatz: Geschäftsführer Yanick Borowiak. Foto: Benjamin Westhoff

Von Gabriele Immenkeppel

