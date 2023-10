Wut und Tränen nach dem Massaker der Hamas Rund 650 Bonner kommen zur Solidaritätskundgebung für Israel auf den Marktplatz

Der Angriff der Hamas auf Israel am Samstag vor einer Woche, bei dem mehr als 1300 Menschen ermordet wurden, hat auch die Menschen in Bonn aufgewühlt. An diesem Sonntagnachmittag gedachten viele Bürgerinnen und Bürger auf einer Solidaritätskundgebung für Israel unter anderem auf Einladung der Bonner Arbeitsgemeinschaft der Deutsch-Israelischen Gesellschaft vor dem Alten Rathaus der Opfer.