75 Jahre Grundgesetz in Bonn 75 Gründungsgeschichten geben Einblicke in den Alltag von 1949

So erfahren die Besucher nicht nur, dass der 1. FC Saarbrücken in der Saison 1948/49 in der französischen Liga spielte, auf dem Kölner Neumarkt der erste Nachkriegskarneval gefeiert wurde, sondern auch, dass Rassismus immer noch ein großes Problem in der deutschen Nachkriegsgesellschaft war. Fotograf Alexander Klupsch hat bei einer 8000 Kilometer langen Reise quer durch die Republik alle Originalschauplätze besucht und bebildert die Gründungsorte mit Kollagen aus zeitgenössischen und modernen Aufnahmen. Mit dieser plastischen Darstellung soll ein direkter Zugang zur Geschichte möglich sein, wie Projektleiterin Anja Linnekugel erläutert: „Durch diesen alltagsgeschichtlichen Zugang ist Geschichte nicht so abstrakt.“ Dazu soll auch der Schulwettbewerb „Unsere Geschichte aus dem Jahr 1949" beitragen, bei dem Schüler in eigenen Recherchen ihren Heimatort erkunden können.