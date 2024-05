75 Jahre Grundgesetz Was Sie zum „Fest der Demokratie“ in Bonn wissen müssen

Gemeinsam mit dem Bundespräsidenten, dem Deutschen Bundestag, dem Bundesrat, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (BMZ) sowie dem Haus der Geschichte lädt die Stadt ab 11 Uhr an verschiedenen Orten in Bonn ein. Das „Fest der Demokratie“ erstreckt sich von der Villa Hammerschmidt an der Adenauerallee bis zum Platz der Vereinten Nationen am World Conference Center Bonn. Alle Angebote sind kostenfrei.