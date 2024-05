Ausstellung in Bonn Wetterfeste Menschenrechte

Unter dem Titel „Pictures for the Human Rights“ (Bilder für die Menschenrechte) sind bis zum 7. Oktober vor dem Haus der Bildung 30 Artikel der Menschenrechts-Charta auf 30 Gemälden. Die Ausstellung der Volkshochschule (VHS) Bonn ist Teil der Feierlichkeiten zu „75 Jahre Grundgesetz“ und wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Neben der offiziellen Eröffnung am Donnerstag folgen weitere Veranstaltungen als Rahmenprogramm zur Ausstellung. So gibt es am 28. Juni einen Dialog zum Thema Menschenrechte mit dem Philosophen Christos Kalpakidis. Am 12. Juli, 14.30 bis 16.30 Uhr, gibt es einen offenen Workshop mit der Künstlerin Anne Predeek, am 20. September, 14 bis 17 Uhr, einen Workshop mit Künstlerin Franca Perschen. Am 7. Dezember, 10.30 Uhr, folgt ein Workshop zur Philosophie der Menschenrechte. Weitere Infos: vhs-bonn.de. dsf