Jubiläumsjahr-Programm So feiert Bonn 75 Jahre Grundgesetz

In der Friedrich-Ebert-Stiftung, Godesberger Allee 149, geht es am Montag, 22. April, ab 18 Uhr in einer Diskussionsrunde um das Thema „Verfassung im Fluss - 75 Jahre Grundgesetz: Was war, was ist, was fehlt?“ Anmeldung vorab an: landesbuero-nrw@fes.de.