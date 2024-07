75 Jahre Grundgesetz Wettbewerb für Schüler zum Thema Demokratie in Bonn

Die Selbstverständlichkeit von Freiheit und Frieden sei gefährdet, sagte Dorothee Dzwonnek, stellvertretende Vorsitzende des Vereins „Internationaler Demokratiepreis Bonn“, der den Wettbewerb durchführt. „Rechtsradikalismus ist eine deutliche Erosionserscheinung in der Gesellschaft.“ In sozialen Medien seien entsprechende Tendenzen besonders laut, so Dzwonnek. Man brauche verantwortungsvolle Bürger und „eine belastbare Wir-Kompetenz“, um das „Ausbluten und Kollabieren unserer Demokratie schon im Ansatz zu verhindern“. Die Wettbewerbsbeiträge seien deshalb ein wichtiger Schritt für die Zukunft in Freiheit.