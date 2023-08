75 Jahre Parlamentarischer Rat Bundeskanzler Scholz kommt zu Feierstunde nach Bonn

Bundeskanzler Olaf Scholz nimmt nach GA-Informationen an der Feierstunde „75 Jahre Parlamentarischer Rat“ im Bonner Museum Koenig teil. Auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Altbundespräsident Joachim Gauck werden am 1. September in Bonn erwartet. Anlass ist eine Feierstunde zum 75. Jahrestag der Auftaktsitzung des Parlamentarischen Rates, der Versammlung, die damals das deutsche Grundgesetz ausarbeitete.