Stark unterkühlt gefunden : Vermisster 80-Jähriger aus Bonn im Krankenhaus verstorben

Bonn Die Polizei suchte nach einem seit Samstag vermissten 80-Jährigen aus Bonn. Nun wurde er gefunden, verstarb aber kurz darauf im Krankenhaus.

Seit Samstag wurde ein 80-jähriger Mann aus Bonn-Castell vermisst. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, sei der Vermisste am Donnerstagnachmittag von einem Passanten stark unterkühlt in der Nähe des Rhöndorfer Waldfriedhofs gefunden worden. Trotz der eingeleiteten Rettungsmaßnahmen verstarb der 80-Jährige wenig später im Krankenhaus.