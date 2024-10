Bonner Rat hat getagt 85.000 Euro für Gemäldegitter im neuen Depot des Stadtmuseums

Hintergrund ist die geplante Zusammenlegung der Exponate des Museums, die derzeit nicht ausgestellt sind, in einem neu angemieteten Depot in Wesseling. Dort sollen, so führte die Verwaltung in ihrer Begründung für den Stadtrat aus, Sammlungsobjekte des Stadtmuseums aus verschiedenen Notdepots und Lagerräumen so zusammengefasst werden, dass die Mindestanforderungen im Hinblick auf Sicherheit und konservatorische Bedingungen erfüllt sind. Zur notwendigen Ausstattung des Depots gehören unter anderem eben diese Gemäldegitter. An den ausziehbaren Vorrichtungen könnten Bilder von beiden Seiten aufgehangen werden und auch Großformate fänden darin Platz.