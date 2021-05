Bonn : 86-Jährige getötet - Enkel wegen Mordes vor Gericht

Bonn Die Oma hatte ihn bei sich aufgenommen - später soll der Enkel seine Großmutter in ihrem Garten ermordet haben. Am Montag beginnt der Prozess gegen den 35-Jährigen und eine mutmaßliche Komplizin.

Nach der Tötung einer 86-jährigen Frau beginnt am Montag (9.00 Uhr) vor dem Bonner Landgericht der Prozess gegen ihren Enkel und eine mutmaßliche Mittäterin wegen Mordes. Der 35-Jährige soll seine Großmutter laut Anklage im vergangenen September in ihrem Garten in Bonn erwürgt haben.