Seniorin in Holzlar erwürgt : Urteil gegen Enkel von getöteter 86-Jähriger erwartet

Bonn-Holzlar Es war eine grausame Tat: Als eine 86-jährige Seniorin von einer Kur heimkehrte, wurde sie erwürgt. War es der eigene Enkel? Davon geht die Staatsanwaltschaft aus. Nun kommt es heute zur Urteilsverkündung.

Im Bonner Mordprozess gegen einen 35-Jährigen, der seine Großmutter in ihrem Garten getötet haben soll, will das Landgericht am Dienstag das Urteil sprechen. Laut Anklage hatte der Enkel das Haus seiner Großmutter, die sich in einer mehrwöchigen Kur befand, nach Geld und Wertgegenständen durchsucht und ausgeräumt. Als die 86-Jährige heimkehrte, soll der Enkel sie auf dem Weg zur Haustür unvermittelt angegriffen und erwürgt haben.