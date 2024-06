Erste Daten zur Wärmeplanung 88 Prozent der Häuser in Bonn sind kaum saniert

Die Stadt Bonn hat am Dienstag erste Daten für die kommunale Wärmeplanung veröffentlicht. Demnach wurden etwa 80 Prozent der Bonner Gebäude vor 1981 errichtet. „Der Gebäudezustand ist in einem aus energetischer Sicht überwiegend sanierungsbedürftigen Zustand: Etwa 88 Prozent aller Gebäude sind unsaniert oder lediglich teilsaniert“, so die Auswertung der Bestandsanalyse. Um bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu werden, müssten jedes Jahr 4,6 Prozent der Gebäude in Bonn vollumfänglich energetisch modernisiert werden – inklusive Dämmung von Dach, Keller und Außenwänden.