Beginn am Mittwoch : Was Sie zum 9-Euro-Ticket noch wissen sollten

Update Bonn Seit dem 1. Juni ist es erhältlich: Mit dem 9-Euro-Ticket kann im Juni, Juli und August bundesweit der Nahverkehr genutzt werden. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Angebot.

Das neue Angebot kann bei den Bonner Stadtwerken erworben werden - beispielsweise online in der App SWB easy.Go. Außerdem haben Fahrgäste die Möglichkeit, das 9-Euro-Ticket am Fahrscheinautomaten direkt am Bahnsteig oder in der Bahn zu kaufen, teilen die SWB mit. Beim Busfahrpersonal kann es ebenfalls erworben werden.