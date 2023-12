Volle Straßen vor Weihnachten 94-Jähriger muss im Bonner Verkehr eine Stunde auf ein Taxi warten

In der Vorweihnachtszeit sind wichtige Bonner Innenstadtstraßen mit Autos verstopft. Ein 94-Jähriger aus Röttgen hat vor einer Woche am späten Freitagnachmittag eine Stunde auf ein Taxi warten müssen. Das Ehepaar Svea und Bernhard Klotz begleitete seinen älteren Nachbarn, der ob seiner starken Rückenschmerzen nicht weit gehen kann, zu einem verabredeten Arzttermin beim Radiologen. „Hin hat das mit dem Taxi ganz gut funktioniert, zurück war es sehr schwierig“, berichtete Bernhard Klotz dem General-Anzeiger. Gegen 17 Uhr habe man es mit einer ersten Bestellung per Telefon versucht. Die Taxi-Leitstelle meldete später, es fände sich kein Taxifahrer, der bereit sei, die Fahrt durch den Innenstadtverkehr zum Martinsplatz zu machen.