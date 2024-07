Großbaustelle in Endenich A565 bei Bonn seit Samstagabend voll gesperrt

Sie sind zwar keine Maurer, aber pünktlich sind auch sie, die Mitarbeiter der Autobahn GmbH: Punkt 20 Uhr am Samstagabend sind sie wie geplant zur Stelle und sperren das Teilstück der A565 zwischen Autobahnkreuz Bonn-Nord und Poppelsdorf. Beinahe zeitgleich haben sie an den Sperrpunkten Autobahnkreuz Bonn-Nord, Tannenbusch und Poppelsdorf die Absperrbaken aufgebaut. Binnen weniger Minuten verwandelt sich die A 565 in dem Teilstück in eine Geisterautobahn.