A562 in Bonn Ab Freitagabend müssen Autofahrer wegen gesperrter Südbrücke Umwege fahren

Für dieses Wochenende hat die Autobahn GmbH Asphaltarbeiten auf der A562 (Südbrücke) angekündigt. Diese Arbeiten finden nach Angaben des verantwortlichen Baulastträgers rechtsrheinisch im Bereich der Zufahrt in Fahrtrichtung Königswinter und an den Fahrbahnübergängen der Behelfsbrücke statt. Die Asphaltierung der Fahrbahn beträfe, so Tobias Zoporowski, Sprecher der Autobahn GmbH, ausschließlich die Baustelle im Anschlussbereich Ramersdorf. Dort würden die Fahrspuren von Nord nach Süd zur „Vorbereitung für den geplanten Abriss des alten Teilbauwerks in Fahrtrichtung Bonn“ umgelegt.