Reuterstraße : Auffahrt zur A565 in Poppelsdorf war nach Unfall gesperrt

Auffahrt zur A565 in Poppelsdorf war nach Unfall gesperrt

Auf der Auffahrt zur A565 kam es am Montag zu einem Unfall. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Auf dem Übergang der Reuterstraße auf die A565 ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Die Straße wurde vorübergehend voll gesperrt. Die Rettungsarbeiten verzögerten sich zunächst, da keine Rettungsgasse gebildet wurde.

Am Ende der Reuterstraße und kurz vor der Auffahrt zur A565 in Poppelsdorf hat sich am Montagnachmittag um 13.40 Uhr ein Unfall ereignet. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, hatte ein Auto die Fahrspur wechseln wollen, wobei ihm ein zweiter Wagen aufgefahren ist.