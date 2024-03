Unfall auf A565 BMW rutscht auf regennasser Fahrbahn in den Seitengraben

Die Polizei vor Ort geht davon aus, dass der Fahrer bei einem Überholvorgang die Kontrolle über seinen BMW verlor und anschließend in den Seitengraben geschleudert wurde. Wie genau er zum Stehen kam, konnte am Abend nicht ermittelt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen der A565 in Richtung Meckenheim vorbeigeleitet.