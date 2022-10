Attacke auf der A565 in Bonn : Frau mit dem Auto ausgebremst und durch Messer schwer verletzt

Lengsdorf Ein 54-jähriger soll eine Frau auf der Autobahn 565 ausgebremst und mit einem Messer schwer verletzt haben. Eine Mordkommission ermittelt nun, der Tatverdächtige sitzt in Haft.

„Nach einem kurzen Streitgespräch griff der Tatverdächtige die Fahrzeugführerin an und verletzte sie“, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin sei der Verdächtige in seinem Pkw in unbekannte Richtung geflüchtet. Nachdem Zeugen den Notruf gewählt hatten, eilten mehrere Streifenwagen und auch ein Notarzt zum Tatort. Die 51-Jährige musste mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.