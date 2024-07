A565 bei Bonn Motorradfahrer rettet sich durch Sprung auf den Standstreifen

Kurz vor 16 Uhr am Donnerstagnachmittag hat sich ein 36-Jähriger mit viel Glück durch einen Sprung von seinem Motorrad auf der A565 auf den Standstreifen gerettet. Laut Polizeiangaben vor Ort hatte der Fahrer kurz vor der Abfahrt Bonn-Lengsdorf in Richtung Meckenheim einen Defekt an seiner Maschine bemerkt. Da er von der linken Überholspur nicht mehr auf den rechten Standstreifen wechseln konnte, sprang er nach Aussagen der Polizei von der Maschine und rettete sich so vor dem nachfolgenden Verkehr.