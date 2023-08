Sperrung am Wochenende Deshalb muss es für die Arbeiten auf der A565 in Bonn trocken sein

Bonn · Am Wochenende bekommt die A565 bei Bonn neue Fahrbahnmarkierungen, weshalb es in Richtung Siegburg eine Sperrung gibt. Ein Experte verrät, was es mit den verschiedenen Markierungen auf sich hat und warum es trocken sein muss.

24.08.2023, 18:00 Uhr

Die gelben Markierungen aus Folie lassen sich leicht nach oben abziehen, sind aber für seitlich wirkende Kräfte widerstandsfähig. Foto: Meike Böschemeyer





Von Nicolas Ottersbach Redakteur Bonn