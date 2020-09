Autobahn vorübergehend gesperrt : Auto brannte auf A565 in Höhe Tannenbusch

Bonn Aufgrund eines brennendes Autos ist die A565 in Höhe Tannenbusch am Nachmittag Richtung Süden gesperrt worden. Es kommt zu Staus auch auf der A555. Durch die Hitze wurde auch die Fahrbahn beschädigt.

Auf der A565 ist am Freitagnachmittag in Höhe Bonn-Tannenbusch ein Auto in Brand geraten. Die Autobahn musste in Folge des Brandes in Fahrtrichtung Meckenheim voll gesperrt werden. Der Verkehr staut sich derzeit bis hinter die Nordbrücke, auch auf der A555 kommt es aufgrund der Sperrung derzeit zu Verzögerungen.